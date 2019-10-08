***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.835 % 0,00742426
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.221,89 % 0,01708142
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.558,34 % 0,03867226
Fon Yönetim Ücreti
42.326,62 % 0,17125002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
284,78 % 0,0011522
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.792,29 % 0,00725146
TOPLAM GİDERLER
60.018,92 % 0,24283161
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.716.271,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791364
BIST
16:57102.047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -946,23
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:575,8046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0265
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:576,3678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0324
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:57281,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 281,08
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88