***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,62 % 0,00827715Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri94,39 % 0,00021067Bağımsız Denetim Ücreti5.579,71 % 0,01245318Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.406,44 % 0,09687746Fon Yönetim Ücreti112.387,51 % 0,25083414Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17,1 % 0,00003816Gecelik Ters Repo Komisyonu1.667,45 % 0,00372153Vadeli Ters Repo Komisyonu135,06 % 0,00030144Borsa Para Piyasası Komisyonu798,99 % 0,00178324Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.143,56 % 0,00255228Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.240,14 % 0,02731838TOPLAM GİDERLER181.178,97 % 0,40436763DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.805.508,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808493BIST