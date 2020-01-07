***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,04 % 0,02778149Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,85 % 0,00345172Bağımsız Denetim Ücreti7.781,76 % 0,06785505Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.843,7 % 0,11199393Fon Yönetim Ücreti45.109,76 % 0,39334609Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar674,61 % 0,00588243Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.597,12 % 0,03136601TOPLAM GİDERLER73.588,84 % 0,64167672DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.468.211,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808494BIST