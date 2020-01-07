***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185,7 % 0,00234071Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,85 % 0,00029085Bağımsız Denetim Ücreti8.005,66 % 0,0058822Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri109.213,59 % 0,08024523Fon Yönetim Ücreti1.366.585,71 % 1,00410562Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8,88 % 0,00000652Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar742,88 % 0,00054583Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.474,96 % 0,02312638TOPLAM GİDERLER1.519.613,23 % 1,11654335DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ136.099.797,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808495BIST