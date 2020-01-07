***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,68 % 0,02147983Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.544,62 % 0,05085455Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.548,8 % 0,09132576Fon Yönetim Ücreti109.566,53 % 0,73853377Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar551,83 % 0,00371961Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.509,88 % 0,03713937TOPLAM GİDERLER139.908,34 % 0,9430529DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.835.683,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808496BIST