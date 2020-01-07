***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,54 % 0,00876529Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.068,95 % 0,01394329Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.026,33 % 0,03308113Fon Yönetim Ücreti94.969,82 % 0,26123585Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0,36 % 0,00000099Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar272,9 % 0,00075067Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.708,23 % 0,0074496TOPLAM GİDERLER118.233,13 % 0,32522681DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.354.053,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808499BIST