***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.875,82 % 0,02770911Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,64 % 0,00116275Bağımsız Denetim Ücreti5.900,37 % 0,04218307Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.479,06 % 0,13926018Fon Yönetim Ücreti62.635,68 % 0,44779655Hisse Senedi Komisyonu224,32 % 0,00160371Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.564,75 % 0,0254852Vadeli Ters Repo Komisyonu303,19 % 0,00216757Borsa Para Piyasası Komisyonu1.021,65 % 0,00730401Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.120,89 % 0,00801349Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.607,3 % 0,04723707TOPLAM GİDERLER104.895,67 % 0,74992272DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.987.530,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808511BIST