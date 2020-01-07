***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.909,26 % 0,00390796Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri174,73 % 0,00017467Bağımsız Denetim Ücreti6.034,64 % 0,00603264Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.811,93 % 0,09278117Fon Yönetim Ücreti231.061,73 % 0,23098516Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu58,58 % 0,00005856Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu48.289,47 % 0,04827347Vergiler ve Diğer Harcamalar1.180,34 % 0,00117995Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.463,89 % 0,0304538TOPLAM GİDERLER413.984,57 % 0,41384739DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.033.147,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808512BIST