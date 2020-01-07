***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.918,5 % 0,01871053Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri160,98 % 0,00076867Bağımsız Denetim Ücreti8.426,21 % 0,04023448Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.895,48 % 0,1093241Fon Yönetim Ücreti212.371,45 % 1,01405683Hisse Senedi Komisyonu13.901,56 % 0,06637885Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu39.052,44 % 0,1864723Vadeli Ters Repo Komisyonu763,49 % 0,0036456Borsa Para Piyasası Komisyonu1.878,1 % 0,00896778Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.112,66 % 0,00531286Türev Araçlar Komisyonu3.412,24 % 0,01629318Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.107,64 % 0,04348826TOPLAM GİDERLER317.000,75 % 1,51365344DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.942.756,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808514BIST