***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185,98 % 0,00362413Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.043,81 % 0,00687499Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.807,34 % 0,01001857Fon Yönetim Ücreti90.404,19 % 0,10283706Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu24.184,88 % 0,02751091Vergiler ve Diğer Harcamalar100,44 % 0,00011425Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.840,13 % 0,00209319TOPLAM GİDERLER134.566,77 % 0,15307311DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.910.131,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808517BIST