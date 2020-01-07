***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.017,18 % 0,00361244Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri182,4 % 0,00013133Bağımsız Denetim Ücreti6.098,67 % 0,00439112Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri115.413,62 % 0,08309932Fon Yönetim Ücreti488.578,77 % 0,3517831Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.195,94 % 0,00086109Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.945,87 % 0,02516148TOPLAM GİDERLER651.432,45 % 0,46903988DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ138.886.366,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808513BIST