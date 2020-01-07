***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,62 % 2,12594728Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri346,76 % 0,19877838Bağımsız Denetim Ücreti10.846,75 % 6,21784347Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri133,2 % 0,07635621Fon Yönetim Ücreti437,17 % 0,25060545Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2,57 % 0,00147324Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu122,97 % 0,07049192Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.168,01 % 1,24280055Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler400,09 % 0,22934953TOPLAM GİDERLER18.166,14 % 10,41364602DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ174.445,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808518BIST