***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.854,74 % 0,2648354Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri105,38 % 0,01504704Bağımsız Denetim Ücreti8.573,82 % 1,22424222Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.061,36 % 0,15154992Fon Yönetim Ücreti13.341,18 % 1,90496602Hisse Senedi Komisyonu1.082,29 % 0,15453848Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu117,5 % 0,01677764Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2,5 % 0,00035697Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.184,2 % 0,16909005Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.690,32 % 5,95289496TOPLAM GİDERLER69.013,29 % 9,8542987DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ700.336,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808519BIST