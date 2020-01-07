***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,62 % 0,00386373Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri103,56 % 0,00010789Bağımsız Denetim Ücreti5.661,09 % 0,00589786Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.123,14 % 0,09076699Fon Yönetim Ücreti240.782,66 % 0,25085319Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0,22 % 0,00000023Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12.998,27 % 0,01354191Vergiler ve Diğer Harcamalar1.179,47 % 0,0012288Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.430,9 % 0,03170365TOPLAM GİDERLER381.987,93 % 0,39796424DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.985.490,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808520BIST