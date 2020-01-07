***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.356,3 % 0,01494672Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri90,03 % 0,0003089Bağımsız Denetim Ücreti5.928,06 % 0,02033952Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.018,23 % 0,10642537Fon Yönetim Ücreti87.825,68 % 0,30133508Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.121,48 % 0,00384786Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.902,93 % 0,03740859TOPLAM GİDERLER141.242,71 % 0,48461205DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.145.521,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808521BIST