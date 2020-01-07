***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.561,46 % 0,02161003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri164,1 % 0,00063764Bağımsız Denetim Ücreti5.922,73 % 0,02301381Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.168,77 % 0,1133404Fon Yönetim Ücreti103.722,22 % 0,40303097Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu680,42 % 0,00264389Vergiler ve Diğer Harcamalar1.119,42 % 0,0043497Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.356,78 % 0,03635742TOPLAM GİDERLER155.695,9 % 0,60498387DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.735.545,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808522BIST