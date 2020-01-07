***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.852,5 % 0,01257123Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri165,77 % 0,00054093Bağımsız Denetim Ücreti5.929,36 % 0,01934831Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.915,78 % 0,10414552Fon Yönetim Ücreti123.442,95 % 0,4028111Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0,4 % 0,00000131Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.133,67 % 0,00369932Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.891,45 % 0,03227714TOPLAM GİDERLER176.331,88 % 0,57539486DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.645.369,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808523BIST