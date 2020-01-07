***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,62 % 0,02058775Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri89,67 % 0,00049779Bağımsız Denetim Ücreti5.552,37 % 0,030823Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.930,53 % 0,14394874Fon Yönetim Ücreti209.519,57 % 1,16311077Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.483,21 % 0,00823378Vadeli Ters Repo Komisyonu41,35 % 0,00022955Borsa Para Piyasası Komisyonu1.622,78 % 0,00900858Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.799,07 % 0,09880838Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.081,55 % 0,05041462TOPLAM GİDERLER274.828,72 % 1,52566294DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.013.724,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808525BIST