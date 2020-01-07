***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,62 % 0,00403251Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri102,77 % 0,00011175Bağımsız Denetim Ücreti5.669,72 % 0,00616488Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.440,88 % 0,12987209Fon Yönetim Ücreti138.400,77 % 0,15048781Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0,4 % 0,00000043Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu415.735,56 % 0,45204326Vergiler ve Diğer Harcamalar1.177,38 % 0,0012802Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler359.515,8 % 0,39091362TOPLAM GİDERLER1.043.751,9 % 1,13490655DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.968.091,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808526BIST