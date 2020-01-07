***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,62 % 0,05215432Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,97 % 0,00122306Bağımsız Denetim Ücreti5.518,79 % 0,07761074Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.954,19 % 0,19623777Fon Yönetim Ücreti16.426,53 % 0,23100629Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16,54 % 0,0002326Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu176,1 % 0,00247649Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.116,28 % 0,01569825Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.827,88 % 0,06789448TOPLAM GİDERLER45.831,9 % 0,644534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.110.858,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808527BIST