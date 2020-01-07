***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,62 % 0,00092086Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,83 % 0,00003969Bağımsız Denetim Ücreti6.514,29 % 0,00161751Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri324.331,91 % 0,08053209Fon Yönetim Ücreti4.042.126,64 % 1,003666Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu133,02 % 0,00003303Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu107,96 % 0,00002681Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.392,03 % 0,00034564Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.475,08 % 0,0227134TOPLAM GİDERLER4.469.949,38 % 1,10989501DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ402.736.234,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808528BIST