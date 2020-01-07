***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.621,54 % 0,01132405Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri346,76 % 0,0024216Bağımsız Denetim Ücreti5.508,24 % 0,03846687Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.965,73 % 0,09752987Fon Yönetim Ücreti157.790,38 % 1,10193137Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu674,97 % 0,00471366Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.168,01 % 0,01514033Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.941,6 % 0,02752622TOPLAM GİDERLER186.017,23 % 1,29905398DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.319.438,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808529BIST