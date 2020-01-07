***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.706,86 % 0,07691599Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,96 % 0,00180439Bağımsız Denetim Ücreti8.415,85 % 0,17462582Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.596,49 % 0,07462585Fon Yönetim Ücreti96.939,95 % 2,01146858Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu775,98 % 0,0161013Gecelik Ters Repo Komisyonu668,92 % 0,01387985Vadeli Ters Repo Komisyonu41,35 % 0,000858Borsa Para Piyasası Komisyonu1.447,31 % 0,03003115Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,89 % 0,02319581Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.361,61 % 0,02825291TOPLAM GİDERLER118.159,17 % 2,45175966DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.819.361,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808530BIST