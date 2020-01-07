***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.854,74 % 0,10523232Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri126,6 % 0,0071829Bağımsız Denetim Ücreti8.792,85 % 0,49887963Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.571,01 % 0,08913434Fon Yönetim Ücreti51.785,56 % 2,93815554Hisse Senedi Komisyonu2.366,52 % 0,13426916Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu417,01 % 0,02365988Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16,15 % 0,0009163Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.276,48 % 0,0724236Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler431,54 % 0,02448427TOPLAM GİDERLER68.638,46 % 3,89433795DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.762.519,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808532BIST