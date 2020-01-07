***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,62 % 0,09961802Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri87,1 % 0,00233961Bağımsız Denetim Ücreti8.219,6 % 0,22078839Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.774,2 % 0,07451836Fon Yönetim Ücreti74.684,04 % 2,00610358Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu412,25 % 0,01107353Gecelik Ters Repo Komisyonu500,01 % 0,01343087Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.376,98 % 0,03698735Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.116,77 % 0,02999779Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.004,67 % 0,02698665TOPLAM GİDERLER93.884,24 % 2,52184415DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.722.840,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808533BIST