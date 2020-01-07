***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,62 % 0,02797185Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri346,76 % 0,0026154Bağımsız Denetim Ücreti10.846,75 % 0,08181038Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.574,25 % 0,15517895Fon Yönetim Ücreti266.466,12 % 2,00979056Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu145,08 % 0,00109425Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu993,6 % 0,00749412Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.168,01 % 0,01635197Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.172,33 % 0,0465541TOPLAM GİDERLER311.421,52 % 2,34886158DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.258.402,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808534BIST