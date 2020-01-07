***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,62 % 0,00335492Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri109,85 % 0,00009937Bağımsız Denetim Ücreti5.796,24 % 0,00524343Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri109.890,04 % 0,09940947Fon Yönetim Ücreti2.067.407,2 % 1,87023187Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.005,55 % 0,00090965Gecelik Ters Repo Komisyonu20.714,9 % 0,01873925Vadeli Ters Repo Komisyonu1.003,29 % 0,0009076Borsa Para Piyasası Komisyonu2.340,02 % 0,00211684Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.234,2 % 0,00111649Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.625,95 % 0,02499117TOPLAM GİDERLER2.240.835,86 % 2,02712008DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.542.827,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808535BIST