***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.706,86 % 0,00016086Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri346,76 % 0,00001505Bağımsız Denetim Ücreti8.177,95 % 0,00035489Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri970.753,45 % 0,04212667Fon Yönetim Ücreti28.838.391,54 % 1,25146634Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.490,7 % 0,00054204Gecelik Ters Repo Komisyonu1.672.301,44 % 0,07257093Vadeli Ters Repo Komisyonu60.957,64 % 0,00264531Borsa Para Piyasası Komisyonu32.975,16 % 0,00143098Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.168,01 % 0,00009408Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler581.611,74 % 0,02523953TOPLAM GİDERLER32.183.881,25 % 1,39664669DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.304.368.131,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808536BIST