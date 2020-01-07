***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.854,74 % 0,02332393Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri288,16 % 0,0036237Bağımsız Denetim Ücreti10.284,16 % 0,1293265Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.960,63 % 0,06238146Fon Yönetim Ücreti151.341,48 % 1,90316604Hisse Senedi Komisyonu1.041,09 % 0,01309203Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu949,66 % 0,01194227Vadeli Ters Repo Komisyonu52,38 % 0,00065869Borsa Para Piyasası Komisyonu1.197,55 % 0,01505956Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.931,95 % 0,02429487Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.154,91 % 0,37920734TOPLAM GİDERLER204.056,71 % 2,5660764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.952.090,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808537BIST