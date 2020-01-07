***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.183,95 % 0,03749734Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri286,07 % 0,00149317Bağımsız Denetim Ücreti11.593,36 % 0,06051269Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.776,85 % 0,15542321Fon Yönetim Ücreti283.451,08 % 1,47950094Hisse Senedi Komisyonu39,01 % 0,00020362Tahvil Bono Komisyonu132,04 % 0,0006892Gecelik Ters Repo Komisyonu9.918,33 % 0,0517697Vadeli Ters Repo Komisyonu226,01 % 0,00117968Borsa Para Piyasası Komisyonu2.072,39 % 0,01081704Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu440,28 % 0,00229808Vergiler ve Diğer Harcamalar1.948,69 % 0,01017138Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.985,06 % 0,0886552TOPLAM GİDERLER364.053,12 % 1,90021125DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.158.560,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808538BIST