***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,62 % 0,00045236Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri319,94 % 0,00003903Bağımsız Denetim Ücreti7.778,12 % 0,00094875Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri725.352,52 % 0,0884757Fon Yönetim Ücreti18.996.775,29 % 2,31715327Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu35.487,15 % 0,00432859Gecelik Ters Repo Komisyonu157.423,45 % 0,0192019Vadeli Ters Repo Komisyonu1.874,25 % 0,00022861Borsa Para Piyasası Komisyonu8.542,78 % 0,00104202Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.019,95 % 0,00024639Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler181.515,05 % 0,0221405TOPLAM GİDERLER20.120.797,12 % 2,45425711DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ819.832.486,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808531BIST