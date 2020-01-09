***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon gider bildirimi 2019/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.867,04 % 0,06483652Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri161,46 % 0,00270711Bağımsız Denetim Ücreti8.857,8 % 0,14851384Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.049,48 % 0,28585922Fon Yönetim Ücreti28.842,03 % 0,48357839Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.342,08 % 0,02250191Vergiler ve Diğer Harcamalar1.876,32 % 0,03145922Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.269,37 % 0,05481572TOPLAM GİDERLER65.265,58 % 1,09427194DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.964.292,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810524BIST