***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYDNZP00249Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz TarihiPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Denizbank şubeler 1 A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/ Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir.Fonun kaldıraç limiti %500'dür.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon'un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Diğer taraftan, yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla, Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak, fon portföyünün para birimi karması ve varlık karması çeşitlendirilebilecektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00137 0,50 0,00137 0,50 0 - 0 - 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERAP DEMİRAL 28.09.2015 25 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFİGEN KILIÇ ERGÜZEL 01.06.2003 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş./Fon ve Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 15 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi-Bölüm Müdürü 17 SPF Düzey 3ileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL 0212 348 20 00 0212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaSERAP DEMİRAL Fon Müdürü 0212 348 36 50 Serap.Demiral@denizbank.comATAKAN IŞIK Yönetmen 0212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804937BIST