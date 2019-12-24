***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.12.2019 11:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYDNZP00249
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Denizbank şubeler 1 A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/ Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir.Fonun kaldıraç limiti %500'dür.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon'un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Diğer taraftan, yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla, Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak, fon portföyünün para birimi karması ve varlık karması çeşitlendirilebilecektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00137 0,50 0,00137 0,50 0 - 0 - 0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERAP DEMİRAL 28.09.2015 25 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FİGEN KILIÇ ERGÜZEL 01.06.2003 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş./Fon ve Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 15 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
SERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi-Bölüm Müdürü 17 SPF Düzey 3ileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL 0212 348 20 00 0212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
SERAP DEMİRAL Fon Müdürü 0212 348 36 50 Serap.Demiral@denizbank.com
ATAKAN IŞIK Yönetmen 0212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804937
BIST