***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2020 14:23
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,94
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,94
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
54783,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,1565328
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,31307983
- Kurucu (%)
% 39,15653277
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 39,15654707
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,68405457
d) Diğer Giderler (%)
% 12,00286559
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2019 4.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810414
BIST
15:45116.812
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 3.935,85
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:455,8806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0342
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:456,5412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0338
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:45292,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -4,12
|Açılış
|: 292,89
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,06
|76.579.037
|% 18,50
|
|ODAS
|2,52
|699.611.222
|% 17,21
|
|CELHA
|7,41
|18.444.500
|% 16,88
|
|RYGYO
|4,75
|76.167.361
|% 16,71
|
|SRVGY
|11,36
|4.541.813
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,94
|5.909.920
|% -4,19
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,11
|1.752.833.233
|% 4,52
|
|ODAS
|2,52
|699.611.222
|% 17,21
|
|GARAN
|11,82
|521.344.971
|% 6,49
|
|PETKM
|3,81
|508.642.973
|% 2,97
|
|EKGYO
|1,45
|507.848.933
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,45
|507.848.933
|% 4,32
|
|ODAS
|2,52
|699.611.222
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,87
|402.843.686
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|290.257.688
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,70
|419.925.059
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6372
|7,6755
|% -1,16
|
|Frank
|6,0121
|6,0483
|% -0,73
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
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