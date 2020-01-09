***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2020 14:42
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,11
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,11
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2021063,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,214456
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,42891309
- Kurucu (%)
% 45,21445599
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 45,2144571
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,00539111
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,2558296
d) Diğer Giderler (%)
% 2,3098662
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2019 4.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810470
BIST
15:47116.800
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 3.923,46
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:475,8780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0368
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:476,5365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0385
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:47292,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -4,13
|Açılış
|: 292,88
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|78.386.153
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,83
|79.908.402
|% 18,67
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|CELHA
|7,37
|18.675.267
|% 16,25
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.236
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,89
|6.062.713
|% -5,00
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.765.778.904
|% 4,44
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|GARAN
|11,84
|525.805.828
|% 6,67
|
|PETKM
|3,83
|515.965.716
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,87
|403.263.677
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|298.148.369
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,71
|423.290.207
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6343
|7,6726
|% -1,20
|
|Frank
|6,0092
|6,0454
|% -0,77
|
|Riyal
|1,5609
|1,5687
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
|
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