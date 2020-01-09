***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2020 14:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,57
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Varsa İade Tutarı (TL)
29801,03
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
6190,8
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
23610,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
76372,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,4271789
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,16638247
- Kurucu (%)
% 37,42717894
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 36,73920353
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,58812714
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,43100558
d) Diğer Giderler (%)
% 21,81448481
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2019 4.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810502
BIST
15:47116.800
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 3.923,46
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:475,8780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0368
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:476,5365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0385
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:47292,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -4,13
|Açılış
|: 292,88
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|78.386.153
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,83
|79.908.402
|% 18,67
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|CELHA
|7,37
|18.675.267
|% 16,25
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.236
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,89
|6.062.713
|% -5,00
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.765.778.904
|% 4,44
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|GARAN
|11,84
|525.805.828
|% 6,67
|
|PETKM
|3,83
|515.965.716
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,87
|403.263.677
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|298.148.369
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,71
|423.290.207
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6343
|7,6726
|% -1,20
|
|Frank
|6,0092
|6,0454
|% -0,77
|
|Riyal
|1,5609
|1,5687
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
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