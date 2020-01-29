***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2020 15:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Bağımsız Denetimden Geçmiş
Performans Sunum Raporu Aralık 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815115
BIST
17:11119.887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 85,23
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:115,9596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0183
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:116,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:11300,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,94
|Açılış
|: 300,73
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.075.661
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.179.327
|% 19,87
|
|ULUSE
|37,28
|13.136.789
|% 17,60
|
|OYLUM
|6,35
|49.681.071
|% 11,60
|
|ASLAN
|44,76
|51.670.253
|% 9,92
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|RYSAS
|7,59
|21.393.770
|% -17,59
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|TKNSA
|8,80
|50.684.947
|% -14,56
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|THYAO
|14,15
|1.047.738.511
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,84
|734.268.634
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|590.619.494
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|518.120.942
|% -0,98
|
|ODAS
|2,10
|474.272.197
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,84
|734.268.634
|% -1,73
|
|ODAS
|2,10
|474.272.197
|% 7,69
|
|KRSTL
|2,18
|467.401.069
|% 2,83
|
|ISGYO
|1,87
|344.122.611
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,41
|590.619.494
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7210
|7,7597
|% 0,12
|
|Frank
|6,0800
|6,1166
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5836
|1,5916
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|0,92
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,12
|
|Yarım
|958
|983
|-1,50
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,12
|59,12
|0,31
|
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