***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2020 15:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Bağımsız Denetimden Geçmiş
Performans Sunum Raporu Aralık 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815127
BIST
17:12119.888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 86,78
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:125,9606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0193
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:126,5546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:12300,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,94
|Açılış
|: 300,73
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.250.198
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.184.888
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,98
|13.161.721
|% 16,66
|
|OYLUM
|6,42
|49.800.222
|% 12,83
|
|BEYAZ
|3,80
|2.210.277
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,50
|21.407.719
|% -18,57
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|TKNSA
|8,82
|50.875.635
|% -14,37
|
|THYAO
|14,16
|1.053.136.354
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,84
|735.629.039
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,42
|591.124.637
|% 1,38
|
|PETKM
|4,04
|518.302.624
|% -1,22
|
|ODAS
|2,09
|474.679.327
|% 7,18
|
|KRDMD
|2,84
|735.629.039
|% -1,73
|
|ODAS
|2,09
|474.679.327
|% 7,18
|
|KRSTL
|2,18
|467.658.066
|% 2,83
|
|ISGYO
|1,88
|344.244.666
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,42
|591.124.637
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7199
|7,7586
|% 0,10
|
|Frank
|6,0803
|6,1169
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,61
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,12
|
|Yarım
|958
|983
|-1,50
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,05
|59,05
|0,24
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