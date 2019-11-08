***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2019 17:55
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKİM 2019 AYLIK RAPORLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797641
BIST
18:05103.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -391,15
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
18:055,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0196
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7718
En Düşük
5,7385
18:056,3579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
18:05271,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,24
|Açılış
|: 271,13
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,11
|9.756.933
|% 19,62
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 15,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|
|KLNMA
|54,55
|78.738.605
|% -14,96
|
|VERUS
|15,32
|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
|% -8,69
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
|
|YESIL
|13,81
|45.649.890
|% -7,93
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% -0,16
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 4,72
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% -0,86
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3459
|7,3827
|% 0,04
|
|Frank
|5,7615
|5,7963
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5336
|1,5413
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-6,12
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,09
|