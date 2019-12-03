***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2019 11:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
KASIM 2019 AYLIK RAPORLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801438
BIST
16:04108.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 557,20
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:045,7380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:046,3547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0117
|Açılış
|: 6,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:04270,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,60
|Açılış
|: 270,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,48
|38.290.908
|% 18,10
|
|LINK
|19,11
|23.288.335
|% 17,89
|
|YUNSA
|10,01
|78.545.189
|% 15,06
|
|DERAS
|3,34
|64.612.114
|% 14,38
|
|SMART
|8,11
|123.806.204
|% 14,23
|
|SANKO
|7,69
|75.410.114
|% -7,13
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|811.124
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,60
|3.939.810
|% -3,48
|
|THYAO
|13,95
|1.084.508.477
|% 0,43
|
|ASELS
|19,32
|603.979.907
|% 2,82
|
|GSRAY
|2,18
|445.753.731
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|314.399.083
|% 4,32
|
|GSRAY
|2,18
|445.753.731
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|314.399.083
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,43
|193.693.429
|% -1,22
|
|THYAO
|13,95
|1.084.508.477
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4328
|7,4701
|% 0,26
|
|Frank
|5,7747
|5,8095
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5239
|1,5316
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|7,62
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|10,71
|
|Yarım
|865
|888
|5,18
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,59
|60,59
|-0,33
|
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