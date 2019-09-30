***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.09.2019 13:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DLY_Yatırımcı Bİlgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789189
BIST
11:05104.648
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 105.275
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|Önceki Kapanış
|: 105.033
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105.297
En Düşük
104.596
11:055,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
|: 5,6380
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|Önceki Kapanış
|: 5,6690
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5,6868
En Düşük
5,6420
11:056,1893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 6,1450
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|Önceki Kapanış
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6,1954
En Düşük
6,1495
11:05266,88
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 266,88
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|Önceki Kapanış
|: 267,42
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267,91
En Düşük
265,73