***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 21.011.261 19.421.650 6.416.445 7.792.289Satışların Maliyeti14 -16.586.915 -13.182.288 -5.240.079 -5.324.844TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.424.346 6.239.362 1.176.366 2.467.445BRÜT KAR (ZARAR)4.424.346 6.239.362 1.176.366 2.467.445Genel Yönetim Giderleri15 -321.980 -308.628 -111.684 -101.359Pazarlama Giderleri15 -175.885 -147.914 -56.391 -56.022Araştırma ve Geliştirme Giderleri-17.536 -12.284 -5.652 -4.385Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 152.645 261.067 58.642 171.272Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -153.037 -119.485 -66.248 -50.974ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.908.553 5.912.118 995.033 2.425.977Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.954 870 4.809 466Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-11.411 -28.426 -299 -4.842Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 5.598 3.759 2.112 1.437FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.920.694 5.888.321 1.001.655 2.423.038Finansman Gelirleri16 996.399 1.269.383 142.515 549.960Finansman Giderleri16 -403.431 -199.342 -177.143 -98.224SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.513.662 6.958.362 967.027 2.874.774Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12 -1.274.854 -2.867.438 -141.329 -1.471.712Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.277.018 -2.245.218 -208.868 -1.156.904Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.164 -622.220 67.539 -314.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.238.808 4.090.924 825.698 1.403.062DÖNEM KARI (ZARARI)3.238.808 4.090.924 825.698 1.403.062Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar149.787 176.536 41.299 65.177Ana Ortaklık Payları3.089.021 3.914.388 784.399 1.337.885Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)PAY BAŞINA KAZANÇ 0,88257742 1,11839657 0,22411400 0,38225285Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)PAY BAŞINA KAZANÇ 0,88257742 1,11839657 0,22411400 0,38225285Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.423.692 3.297.918Dönem Karı (Zararı)3.238.808 4.090.924Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.238.808 4.090.924Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.081.244 3.413.296Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6/7/14/15 848.681 643.572Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.721 38.156Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.439 9.575Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4/14 12.282 15.706Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 12.875Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler140.385 86.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 117.739 104.701Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 76.065 52.047Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 -53.419 -70.560Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-70.449 -229.046Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -372.419 -310.367Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 324.093 120.937Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri15 12.404 350Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-34.527 -39.966Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.387 -1.717Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-125.857 -2.033Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.598 -204Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -120.259 -1.829Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -5.598 -3.759Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 1.274.854 2.867.438Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.880 14.497Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.880 14.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.801.475 -2.468.453Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.495.968 -669.004İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.056 22.948İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.516.024 -691.952Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler266 50.461İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)266 50.461Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-80.698 -85.738Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler305.360 -1.270.893Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.688 -38.339Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler167.979 88.515İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-96.861 -26.818İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)264.840 115.333Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.652 -147.005İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-14.652 -147.005Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)210.189 -41.596İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-285.625 -354.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-244.067 -354.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-41.558 -779Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.121.527 5.035.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -62.088 -52.876Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -43.993 -16.068Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -1.591.754 -1.668.905YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.664.795 -1.001.751Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri46.818İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -126.034Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-585.533 -35.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.350 417Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.350 417Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-701.898 -633.977Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -690.002 -627.351Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -11.896 -6.626Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.284Verilen Nakit Avans ve Borçlar-399.919 -183.221İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-43.866 -33.022Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-356.053 -150.199Alınan Temettüler5 3.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.108.511 -214.658Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.831.583 4.097.986Kredilerden Nakit Girişleri5.281.583 4.097.986İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri550.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.907.225 -1.553.902Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.907.225 -1.553.902Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.394 0Ödenen Temettüler-4.888.590 -2.977.130Ödenen Faiz-260.584 -128.478Alınan Faiz345.180 346.866Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-194.481 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-349.614 2.081.509Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-83.131 433.059NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-432.745 2.514.568DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.682.881 7.016.703DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.250.136 9.531.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8.255.807 8.659.336Finansal Yatırımlar849.172 61.000Ticari Alacaklar3.320.951 4.401.474İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 93.832 68.586İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.227.119 4.332.888Diğer Alacaklar8.965 1.800İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 6.973 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.992 1.800Türev Araçlar141.662 52.945Stoklar4 9.261.608 8.890.150Peşin Ödenmiş Giderler121.569 90.005İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler121.569 90.005Diğer Dönen Varlıklar572.741 355.439ARA TOPLAM22.532.475 22.512.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.532.475 22.512.149DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar153 8.095Diğer Alacaklar33.710 9.397İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 24.273 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.437 9.397Türev Araçlar2.927 6.448Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 158.496 145.284Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller256.990 241.962Maddi Duran Varlıklar6 19.265.088 18.060.211Kullanım Hakkı Varlıkları7 229.650 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 300.510 283.516Peşin Ödenmiş Giderler695.661 331.275İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 24.400 68.266İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler671.261 263.009Ertelenmiş Vergi Varlığı12 49.159 67.552Diğer Duran Varlıklar187.249 116.221TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.179.593 19.269.961TOPLAM VARLIKLAR43.712.068 41.782.110KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.087.681 3.654.083İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.087.681 3.654.083Banka Kredileri8 4.087.681 3.654.083Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.133.446 1.066.402İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.133.446 1.066.402Banka Kredileri8 1.083.411 1.066.402Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 38.079 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 11.956Ticari Borçlar2.250.437 1.935.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 62.100 147.772İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.188.337 1.788.150Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 157.712 189.476Diğer Borçlar77.477 42.786Türev Araçlar1.330 2.144Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)221.714 276.841Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 189.980 504.716Kısa Vadeli Karşılıklar9 234.852 200.777Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler49.876 14.340ARA TOPLAM8.404.505 7.887.487TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.404.505 7.887.487UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.132.011 1.400.475İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.132.011 1.400.475Banka Kredileri8 1.388.164 1.400.475Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 193.847 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 550.000Türev Araçlar81.854 2.382Uzun Vadeli Karşılıklar737.185 669.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 737.185 669.391Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 2.738.527 2.566.196Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.735 1.554TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.691.312 4.639.998TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.095.817 12.527.485ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.734.057 28.366.761Ödenmiş Sermaye13 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları156.613 156.613Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-116.232 -116.232Paylara İlişkin Primler (İskontolar)106.447 106.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.396.121 10.132.859Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.748 -20.866Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)55.172 51.239Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.920 -72.105Yabancı Para Çevrim Farkları11.421.869 10.153.725Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.058.420 4.362.222Yabancı Para Çevrim Farkları5.035.726 4.349.119Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)22.694 13.103Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)22.694 13.103Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.485.761 2.287.528Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.057.906 2.339.334Net Dönem Karı veya Zararı3.089.021 5.597.990Kontrol Gücü Olmayan Paylar882.194 887.864TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.616.251 29.254.625TOPLAM KAYNAKLAR43.712.068 41.782.110Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.917 -111.247 -77.330 5.587.482 5.510.152 2.077.994 -16.272 -16.272 2.061.722 1.567.280 2.144.646 3.753.755 5.898.401 18.684.383 543.774 19.228.157Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-11.412 -11.412 -11.412 -11.412Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-11.412 -11.412 -11.412 -11.412Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler720.248 3.033.507 -3.753.755 -720.248 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.316 0 7.255 0 33.571 0 0 0 7.258.404 0 7.291.975 3.263.928 3.181 0 0 3.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.267.109 0 0 0 0 0 3.914.388 3.914.388 14.473.472 493.677 14.967.149Dönem Karı (Zararı)3.914.388 3.914.388 3.914.388 176.536 4.090.924Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.316 7.255 33.571 7.258.404 7.291.975 3.263.928 3.181 3.181 3.267.109 10.559.084 317.141 10.876.225Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-2.849.417 -2.849.417 -2.849.417 -134.157 -2.983.574Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış17.500 17.500 17.500 24.857 42.357Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 0 -116.232 106.447 0 0 0 0 60.233 0 -103.992 0 -43.759 0 0 0 12.845.886 0 12.802.127 5.341.922 -13.091 0 0 -13.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.328.831 2.287.528 0 0 0 2.334.824 3.914.388 6.249.212 30.314.526 928.151 31.242.677Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 -20.866 10.153.725 10.132.859 4.349.119 13.103 13.103 4.362.222 2.287.528 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.198.233 4.399.757 -5.597.990 -1.198.233 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.933 0 -8.815 0 -4.882 0 0 0 1.268.144 0 1.263.262 686.607 9.591 0 0 9.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.198 0 0 0 0 0 3.089.021 3.089.021 5.048.481 203.448 5.251.929Dönem Karı (Zararı)3.089.021 3.089.021 3.089.021 149.787 3.238.808Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.933 -8.815 -4.882 1.268.144 1.263.262 686.607 9.591 9.591 696.198 1.959.460 53.661 2.013.121Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-4.681.185 -4.681.185 -4.681.185 -209.118 -4.890.303Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 0 -116.232 106.447 0 0 0 0 55.172 0 -80.920 0 -25.748 0 0 0 11.421.869 0 11.396.121 5.035.726 22.694 0 0 22.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.058.420 3.485.761 0 0 0 2.057.906 3.089.021 5.146.927 28.734.057 882.194 29.616.251Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.238.808 4.090.924 825.698 1.403.062DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.263.016 7.292.124 -348.943 4.638.314Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.933 26.316 -1.874 17.161Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -11.617 9.493 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.268.144 7.258.404 -347.069 4.621.153Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.556 -2.089 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 2.556 -2.089 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar750.105 3.584.101 -115.698 2.321.826Yabancı Para Çevrim Farkları740.514 3.580.920 -128.926 2.374.622Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)740.514 3.580.920 -128.926 2.374.622Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.296 4.078 16.959 -67.684Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12.296 4.078 16.959 -67.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.705 -897 -3.731 14.888Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi12 -2.705 -897 -3.731 14.888DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.013.121 10.876.225 -464.641 6.960.140TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.251.929 14.967.149 361.057 8.363.202Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar203.448 493.677 28.296 256.615Ana Ortaklık Payları5.048.481 14.473.472 332.761 8.106.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794593BIST