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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2019 16:47
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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2018 / 07.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

OYAK Maden Metalürji Grubu olarak, iç verimliliğimizi arttırmaya yönelik, maliyet düşürücü, kendi kendine yeterliliğe odaklanan yatırımları önceliklendiriyoruz. 16 Ağustos 2018 ve 7 Şubat 2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklamış olduğumuz verimlilik ve maliyet odaklı yatırım planlarımıza ilişkin öngörülen tahmini yatırım tutarları, kapasiteler ve tamamlanma tarihlerine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.   Erdemir'de 800 bin ton/yıl kapasiteli olması planlanan 4. Kok Bataryası Yapımı ve Tali Ürün Tesisleri Modernizasyonu'nun yaklaşık maliyeti 268 milyon USD olup Nisan 2022'de devreye alınması planlanmaktadır. Erdemir Yeni Sinter Fabrikası Yatırımı, 198 milyon USD yaklaşık maliyete sahip olup Haziran 2022'de 5.000 bin ton/yıl kapasite ile devreye alınması planlanmaktadır. Planlanan maliyeti 129 milyon USD olan 2. Yüksek Fırın Yenileme Yatırım Projesi'nin Mart 2021'de devreye alınması planlanmakta olup öngörülen kapasitesi 1.775 bin ton/yıl'dır. İsdemir Yeni Sinter Fabrikası Yatırımı, 328 milyon USD yaklaşık maliyete sahip olup Haziran 2022'de 5.000 bin ton/yıl kapasite ile devreye alınması planlanmaktadır. İsdemir'de Mayıs 2021'de devreye alınması planlanan Yeni 1. Yüksek Fırın Yatırım Projesi'nin planlanan kapasitesi 2.800 bin ton/yıl olup 288 milyon USD yaklaşık maliyeti bulunmaktadır. 1.200 bin ton/yıl kapasiteli Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi'nin Nisan 2021'de devreye alınması planlanmakta ve yaklaşık maliyeti 80 milyon USD olarak öngörülmektedir. Planlanan devreye alınma tarihi Kasım 2021 olan 3 No'lu Kok Bataryası Modernizasyonu 500 bin ton/yıl kapasiteli olup planlanan maliyeti 73 milyon USD'dir.  Belirtilen maliyet, bitiş tarihleri ve kapasiteler, mevcut koşullar göz önünde bulundurularak yapılan mühendislik çalışmalarının sonucu olup, gelecekte değişmesi muhtemel piyasa şartları kapsamında tekrar gözden geçirme ihtiyacı doğabilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794819


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