***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2020 18:05
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Kdz. Ereğli Belediyesi'nce Ağustos 2019 tarihinde Erdemir Ereğli tesislerinde "Emlak Vergisi Tespiti Saha Çalışması " adı altında emlak vergisi incelemesi yürütülmüş olup bu vergi incelemesi sonucunda 1.924 adet vergi cezası ihbarnamesi 23 Aralık 2019 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. 1.924 adet vergi ceza ihbarnamesi ile 2014 ila 2019 yıllarına ilişkin olarak bina vergisi ve buna ilişkin kültür varlıkları katkı payı tarh edilmiş, bunun yanı sıra aynı dönemlere ilişkin vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Yapılan vergi ve buna bağlı kültür varlıkları katkı payı tarhiyatı tutarı 25.586.428,34.-TL olup, 23.888.455,86.-TL tutarında da vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Konuya ilişkin 20.01.2020 tarihinde Zonguldak Vergi Mahkemesi'nde her yıl için ayrı ayrı olmak üzere 6 adet dava açılmış olup tarhedilen vergi, kültür varlıkları katkı payı ve kesilen vergi cezası için muhasebe kayıtlarımızda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813787
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BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|19.842.746
|% 19,96
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|BERA
|4,71
|140.339.106
|% 19,85
|
|TUCLK
|4,60
|54.028.709
|% 16,46
|
|EGSER
|4,60
|81.107.754
|% 16,46
|
|TKNSA
|7,80
|288.851.617
|% 16,07
|
|BALAT
|2,42
|160.690
|% -9,70
|
|ORMA
|4,15
|447.740
|% -5,68
|
|MTRYO
|5,60
|104.883
|% -5,08
|
|MEMSA
|0,40
|1.234.103
|% -4,76
|
|GLBMD
|2,08
|594.132
|% -4,15
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|THYAO
|14,88
|1.788.017.973
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|PETKM
|4,09
|698.541.844
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|HALKB
|6,93
|524.230.862
|% 0,58
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,72
|454.544.728
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,74
|407.102.257
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|345.116.976
|% 9,22
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7087
|7,7474
|% 0,43
|
|Frank
|6,0970
|6,1337
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5753
|1,5832
|% 0,14
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|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-6,99
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
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|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
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|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,04
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|B. Petrol
|64,72
|64,72
|-0,48
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Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1161, 56 artarak (% 0.78 ) 149, 740
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Endeks 123, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 11, 765.00 milyon TL de
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17:57HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 993, 199 adet işlem
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