***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür YardımcısıİBRAHİM EMRAH SİLAV Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK ANKER Bank Yönetim Kurulu ÜyesiİSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik DirektörüCAN ÖRÜNG Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı / Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı (V.) İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliFATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı (V.) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama DirektörüURAL DURUSU İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Çelik Üretim DirektörüFERAT GÖÇ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (V.) ve Satın Alma Direktörü (V.) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İsdemir - Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813568BIST