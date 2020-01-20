***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.01.2020 17:28
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
İBRAHİM EMRAH SİLAV Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK ANKER Bank Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik Direktörü
CAN ÖRÜNG Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı / Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı (V.) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
FATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı (V.) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü
URAL DURUSU İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Çelik Üretim Direktörü
FERAT GÖÇ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (V.) ve Satın Alma Direktörü (V.) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İsdemir - Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813568
BIST
17:27122.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.112,19
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
17:275,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0311
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
17:276,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
17:27296,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,04
|Açılış
|: 296,90
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|57.329.786
|% 20,00
|
|ISGSY
|4,87
|229.974.518
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|40.414.588
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,56
|27.874.622
|% 19,81
|
|HUBVC
|29,64
|31.675.084
|% 16,78
|
|DAGHL
|4,67
|24.583.169
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,09
|1.297.425.784
|% 0,40
|
|ISFIN
|4,22
|987.155.060
|% 7,38
|
|PETKM
|4,09
|900.423.432
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,02
|476.158.578
|% 1,00
|
|AVOD
|2,41
|456.562.654
|% 14,22
|
|ISFIN
|4,22
|987.155.060
|% 7,38
|
|PETKM
|4,09
|900.423.432
|% 2,25
|
|AVOD
|2,41
|456.562.654
|% 14,22
|
|MNDRS
|1,39
|276.834.863
|% -6,71
|
|ISGYO
|1,89
|311.240.708
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6683
|7,7068
|% 0,36
|
|Frank
|6,0817
|6,1183
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5727
|1,5806
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,22
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,01
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,57
|
Seans Raporu
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