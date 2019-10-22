***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
22.10.2019 11:45
***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
02/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ereğli Tekstil Turizm San.ve Tic. A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFERTT52011
Nominal Değer (TL)
30.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/10/2019
Vadesi (Gün)
196
İtfa Tarihi
04/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794200
BIST
13:2497.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 492,27
|Açılış
|: 97.531
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|Önceki Kapanış
|: 97.324
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98.081
En Düşük
97.268
13:245,8340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
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|Açılış
|: 5,8330
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|Önceki Kapanış
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5,8647
En Düşük
5,8264
13:246,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0288
|Açılış
|: 6,4950
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|Önceki Kapanış
|: 6,4950
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6,5489
En Düşük
6,4957
13:24279,08
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 279,14
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|Önceki Kapanış
|: 279,61
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279,98
En Düşük
278,75