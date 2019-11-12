***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.11.2019 16:36
***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
02/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ereğli Tekstil Turizm San.ve Tic. A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFERTT62010
Nominal Değer (TL)
45.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/11/2019
Vadesi (Gün)
203
İtfa Tarihi
01/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798477
BIST
18:05103.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 853,88
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
18:055,7746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
18:056,3644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
18:05269,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,35
|Açılış
|: 269,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.899.227
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|ISBTR
|25.656,50
|538.787
|% 15,00
|
|AKENR
|0,77
|64.345.452
|% 14,93
|
|DGGYO
|3,39
|45.279.146
|% 14,53
|
|KLNMA
|39,44
|2.466.854
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|ORMA
|2,67
|17.107
|% -9,18
|
|MRGYO
|0,85
|33.451.339
|% -8,60
|
|UZERB
|1,18
|3.701
|% -6,35
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,10
|774.009.030
|% 7,56
|
|ASELS
|19,06
|465.071.087
|% 1,49
|
|GARAN
|9,82
|364.151.858
|% 0,51
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|CEMAS
|1,23
|230.861.336
|% 11,82
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4074
|7,4446
|% 0,13
|
|Frank
|5,7910
|5,8259
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5352
|1,5429
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,77
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,09
|62,09
|-0,09
|
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