ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4176
|7,4548
|% 0,39
|Frank
|5,7868
|5,8216
|% 0,13
|Riyal
|1,5256
|1,5332
|% -0,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|4,28
|Altın Gr.
|272
|272
|0,69
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|B. Petrol
|62,09
|62,09
|-1,21
Seans Raporu
- 17:59TRGYO Yüzde 5.48 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 843, 424 adet işlem
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1458, 13 artarak (% 1.44 ) 102, 724
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, MTRYO, YUNSA, BRMEN, HURGZ
- 17:57 DGGYO, CUSAN, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:57 MEMSA, HALKS, KLGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında