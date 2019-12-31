***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ERGLI]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi02/09/2019Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıEreğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüTahvilISIN KoduTRSERTTA2013Nominal Değer (TL)50.000.000Vade Başlangıç Tarihi30/12/2019İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih03/01/2020Vadesi (Gün)365İtfa Tarihi29/12/2020İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806190BIST