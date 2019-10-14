***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2019 10:56
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTTK1919 ISIN kodlu finansman bonosunun 4.kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 44.730.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 44.730.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 44.730.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,19
ISIN Kodu TRFERTTK1919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.730.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 2,33973 1.046.561,08 Evet
2 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 2,33973 1.046.561,23 Evet
3 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 2,33973 1.046.561,06 Evet
4 14.10.2019 11.10.2019 14.10.2019 2,33973 1.046.561,07 Evet
5 11.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 2,33973
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.11.2019 08.11.2019 11.11.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTTK1919 ISIN kodlu finansman bonosunun 4.kupon ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792890
BIST